Caterina Balivo: il regalo del marito per l’anniversario di nozze e la delusione

Caterina Balivo ha confessato via social di aver subito una delusione nel giorno del suo anniversario col marito.

Caterina Balivo e suo marito, Guido Maria Brera, si sono regalati un viaggio negli Stati Uniti per il loro ottavo anniversario di nozze. Purtroppo una delle esperienze legate al loro viaggio non è andata come previsto.

Caterina Balivo: il regalo del marito

Caterina Balivo è partita alla volta degli Stati Uniti e per il loro anniversario suo marito le ha regalato una gita in battello a largo di Boston per cercare di avvistare le balene. La conduttrice infatti era rimasta estasiata alla vista di questi animali durante una gita precedente, ma purtroppo stavolta sarebbe riuscita a vederne soltanto una.

Attraverso i social lei stessa ha confessato la sua delusione ai suoi fan: “Anniversario con le balene.

In quattro ore di viaggio solo una, vabbè sarà per la prossima (‘credici’ dice lo sposo)”, ha scritto la conduttrice via social, e ancora: “La volta scorsa ne vidi tante, si vede che oggi avevano da fare altrove”.

La crisi col marito

Oggi tutto sembra scorrere liscio come l’olio tra la conduttrice e suo marito Guido Maria Brera ma lei stessa ha confessato che, nel 2020, durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus, avrebbero vissuto un momento di crisi.

“Noi abbiamo vissuto la pandemia in modo diverso, lui — fragile di salute — isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità.

Nel secondo lockdown, stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma, da sola con loro”, aveva rivelato.