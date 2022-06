Caterina Balivo in barca con il bikini jungle: il pezzo forte dell'outfit è il cappello di paglia.

Anche Caterina Balivo non riesce a resistere alle tendenze di stagione. La conduttrice si è concessa un giro in barca e ha sfoggiato un bikini jungle che ha fatto impazzire le fashion addicted. Vediamo marca e prezzo del costume da bagno, anche se il pezzo forte è il cappello di paglia.

Caterina Balivo in barca con il bikini jungle

In attesa di tornare in televisione con due programmi, Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8 e Help – Ho un dubbio su Rai2, Caterina Balivo si sta concedendo qualche giorno di relax al mare. In barca, insieme alle amiche di una vita e alla figlia Cora, la presentatrice ha sfoggiato un look da urlo. Ha indossato un bikini jungle che ha lasciato le fashion addicted a bocca spalancata, ma il pezzo forte dell’outfit è il cappello di paglia.

Marca e prezzo del bikini jungle

Il bikini jungle sfoggiato da Caterina è firmato Verdissima. Il reggiseno, a triangolo, ha una stampa a fantasia ‘giungla’, con elementi catena. Lo stesso motivo lo ritroviamo sugli slip a vita alta, con coulisse regolabile e laccetti impreziositi da perline. Il top viene 75 euro, mentre la mutanda 39.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Il cappello di paglia è il pezzo forte

Mentre il bikini jungle di Caterina Balivo ha un prezzo low cost, il cappello di paglia si può considerare il pezzo forte del look. Si tratta di un accessorio di gran classe, un modello a cupola alta, firmato Gucci. Realizzato con un particolare tessuto effetto paglia, è intrecciato con fili in lamé lucido e, oltre al fiocco, presenta un’applicazione in metallo a forma di ape.

Il prezzo? ‘Solo’ 460 euro.