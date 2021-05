Caterina Balivo in bikini: “Smagliature? Rotolini? E allora?!”

Caterina Balivo ha fatto il pieno di like con uno scatto in costume da bagno.

Caterina Balivo ha postato il suo primo scatto in costume dell’estate 2021 e ha inviato un messaggio importante ai suoi fan.

Caterina Balivo in bikini: la foto sui social

Caterina Balivo è tornata a sfoggiare la sua perfetta silhoutte tramite social, incurante dei “rotolini”, le “smagliature” o di quelli che rappresentano alcuni stereotipi di bellezza.

“Rotolini? Pancetta o panciona – ha scritto sul social – smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini!”, ha scritto la conduttrice in forma smagliante su una spiaggia da sogno. La conduttrice ha fatto il pieno di like sui social, dove in tanti hanno lodato la sua straordinaria bellezza e la sua perfetta forma fisica. Tra gli amici e le amiche che hanno commentato il suo post vi è anche Samantha De Grenet, che sui social ha scritto: “Una donna quando è bella è bella…chili, non chili, pancia o non pancia”.

Caterina Balivo: il vaccino

Nelle ultime ore la conduttrice ha aggiornato i fan sulla sua vaccinazione anti-Covid: “Sono Vacinada!” ha scritto entusiasta la conduttrice citando l’ultimo tormentone di Checco Zalone, e ancora: “Non sono mai stata così felice, paurosa (odio gli aghi), emozionata e incredula che stesse per accadere. W la ricerca e i ricercatori, w i vaccini che da sempre hanno cambiato il mondo. PS: i “no vax” sono pregati di non azzardarsi a scrivere un minimo commento, saranno debitamente bloccati”.

Caterina Balivo: la paura per il Covid

La conduttrice – così come molti altri volti tv – ha lanciato appelli e scritto numerosi messaggi durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Oltre ad aver descritto il suo spavento per la pandemia globale la conduttrice ha anche affermato di aver vissuto personalmente con paura la situazione per suo marito e i suoi figli. Lei e Guido Maria Brera avrebbero vissuto temporaneamente in camere separate per paura di un eventuale contagio e a seguire la conduttrice ha anche deciso di lasciare lo studio tv di Vieni da Me per potersi dedicare più facilmente alla famiglia. Stando ai rumor in circolazione sarebbero in cantiere nuovi progetti per la conduttrice, che molto presto potrà essere alla guida di un nuovo format tv. Sarà vero? Per il momento Caterina Balivo non ha commentato la notizia.