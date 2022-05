Caterina Balivo in lizza per Ballando con le Stelle: i Vip contattati

Caterina Balivo in lizza per Ballando con le Stelle 2022: chi sono i Vip contattati per diventare ballerini?

Manca ancora qualche mese all’inizio di Ballando con le Stelle, ma Milly Carlucci è al lavoro da un po’ per preparare un cast degno di nota. Stando ad alcune indiscrezioni dell’ultima ora, la conduttrice avrebbe arruolato anche Caterina Balivo.

Caterina Balivo in lizza per Ballando con le Stelle

La nuova edizione di Ballando con le Stelle aprirà i battenti nel mese di ottobre 2022, ma Milly Carlucci sta già studiando il cast. Stando a quanto sostiene il giornalista Alberto Dandolo, la conduttrice e direttrice artistica dello show danzante di Rai1 avrebbe già contattato un volto molto apprezzato dal grande pubblico. Stiamo parlando di Caterina Balivo, assente dalla televisione da qualche tempo. “Caterina figura infatti al momento tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle“, si legge sul settimanale Oggi.

Gli altri Vip oltre a Caterina Balivo

Oltre a Caterina Balivo, sono altri i Vip che avrebbero già avuto un primo contatto con la produzione di Ballando con le Stelle. Al momento, anche se non ci sono conferme dalla Carlucci e dal suo staff, pronti a diventare ballerini ci sarebbero: Beppe Convertini, Paola Barale, Violante Placido e Bianca Guaccero. Tutti volti molto apprezzati, i personaggi citati potrebbero garantire al programma ascolti più che ottimi.

Altri papabili concorrenti di Ballando con le Stelle

I papabili concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle non sono finiti qui. Secondo le indiscrezioni, a loro si potrebbero aggiungere: Iva Zanicchi, Emanuela Folliero, la giornalista Monica Marangoni, Emanuele Caserio (attore de Il Paradiso delle Signore) e Michelangelo Tommaso (di Un Posto al Sole). Un’autocandidatura, invece, viene da Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi ha dichiarato: “Sì devo dire che mi piacerebbe tanto farlo. Dopo Tale e Quale Show io sono libero, se Milly mi vuole io corro.

Non ho concerti e impegni quindi andrei subito“.