Caterina Balivo struccata e senza filtri: “Ecco le mie macchie solari, sembra che ho i baffi”

Caterina Balivo icona di semplicità e bellezza al naturale: la conduttrice televisiva si mostra, ancora una volta, struccata e senza filtri sui social.

Caterina Balivo, struccata e senza filtri sui social, mostra con ironia le macchie solari comparse sul viso che “sembrano baffi”.

Caterina Balivo struccata e senza filtri sui social

Icona di bellezza naturale e senza filtri, Caterina Balivo si ama e si accetta così com’è.

Per questo, è a proprio agio sia con un look semplice e acqua e sapone, che con uno più elaborato e raffinato.

Contraria all’abuso dei filtri sui social, la conduttice televisiva spesso e voleniteri si mostra al naturale, proprio come ha fatto in uno dei suoi ultimi post su Instagram.

Caterina Balivo struccata e senza filtri: “Sembra che ho i baffi”

La 41enne napoletana è consapevole dei difetti che, in qualche modo, la rendono unica, ma ha anche l’intelligenza di renderli oggetto di una sana autoironia.

La cosa è evidente sul suo profilo Instagram, dove Balivo, in uno degli ultimi post, ha scritto con ironia: “Buondì da me e le mie macchie solari tornate come un orologio svizzero”. La didascalia accompagna un selfie in cui è struccata e perfettamente al naturale, senza alcun filtro o ritocchino.

Qualcuno le ha fatto notare che sono appena accennate e che andranno via presto e lei, ridendoci su, le ha paragonate a una sorta di baffo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

<img src="/uploads/images/embeb.png" data-wp-preserve="%3Cscript%20async%20src%3D%22%2F%2Fwww.instagram.com%2Fembed.js%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="