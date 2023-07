Caterina Balivo su Barbara D'Urso: "Se viene da me? Ci sarà la fila per inte...

Dopo qualche anno di assenza, Caterina Balivo sta per tornare su Rai1 con un nuovo programma, La volta buona. Ospiterà Barbara D’Urso? La conduttrice ha rotto il silenzio, dicendo la sua anche sulla cacciata da Mediaset della collega.

Caterina Balivo ospiterà Barbara D’Urso?

L’11 settembre 2023, Caterina Balivo debutta su Rai1 con il nuovo programma La volta buona. Dopo qualche anno di assenza, che l’ha vista andare in onda su La7, la conduttrice è tornata a Viale Mazzini piena di entusiasmo. Intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato del format e ha detto la sua anche sulla cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset. Carmelita sarà ospite del suo salottino?

Caterina Balivo vuota il sacco su Barbara D’Urso

La Balivo, in merito alla D’Urso, ha ammesso:

“Barbara è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello… Se la inviterò come ospite? Ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me”.

Caterina ha espresso solidarietà alla D’Urso e ha candidamente ammesso che la inviterebbe volentieri come ospite, ma immagina che “ci sarà la fila” per accaparrarsi l’esclusiva delle sue prime dichiarazioni in video.

Caterina Balivo su Lorella Cuccarini

La Balivo è stata scelta dalla Rai per condurre La volta buona dopo il rifiuto di Lorella Cuccarini, che ha preferito restare ad Amici. Caterina si sente una seconda scelta? La conduttrice ha ammesso: