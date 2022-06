Caterina Balivo torna in tv e cita Sonia Bruganelli: “Potrebbe permettersi…”

Caterina Balivo torna in tv e cita Sonia Bruganelli: perché è stata lontana dagli schermi per tanto tempo?

Caterina Balivo è pronta per tornare in televisione con due nuovi programmi. Si tratta di Help – Ho un dubbio, in scena su Rai2, e Chi vuole sposare mia mamma?, su Tv8. Per quale motivo è stata lontano dalla tv per tanto tempo? La sua risposta ha spiazzato tutti.

Caterina Balivo torna in tv

Dopo anni di assenza, Caterina Balivo è pronta per tornare in tv. A breve la vedremo al timone di due programmi: Help – Ho un dubbio, in onda su Rai2, e Chi vuole sposare mia mamma?, in scena su Tv8. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha smentito le voci sul suo conto che sono circolate negli ultimi tempi. Il chiacchiericcio sosteneva che Caterina avesse scelto di allontanarsi dal piccolo schermo per occuparsi dei figli.

Niente di più falso. La Balivo è rimasta dietro le quinte soltanto perché le sono arrivate proposte che non le piacevano.

Perché è stata lontano dalla tv per tanto tempo?

Per Caterina il marito e i due figli sono molto importanti, ma non per questo dovrebbe rinunciare al suo lavoro. Pertanto, è stata lontana dalla tv soltanto perché le sono arrivate proposte non affini alle sue corde. La Balivo ha dichiarato:

“Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli, perché non è vero. Ci sono donne che lasciano i figli dall’altra parte del mondo per venire a lavorare. Io sinceramente la tata me la sono tenuta”.

La scelta di stare lontana dalla televisione, quindi, non ha nulla a che fare con i due figli e il marito. Inaspettatamente, poi, la conduttrice ha citato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Il riferimento a Sonia Bruganelli

Per rendere più chiara la sua posizione, ha citato la Bruganelli:

“Anche noi persone dello spettacolo abbiamo voglia di cambiare ogni tanto. Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, potrebbe benissimo permettersi di non fare niente e invece lavora, e pure tanto”.

In conclusione, Caterina ha sottolineato che lei è una di quelle donne “che pensa che la vita può essere meravigliosa anche senza figli. La forza è solo in noi stessi“.