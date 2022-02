Caterina Caselli: “Mio padre morto suicida, avevo 15 anni”

Caterina Caselli ha confessato un retroscena drammatico della sua giovinezza: il suicidio del padre.

Ospite di Oggi è un altro giorno Caterina Caselli ha svelato alcuni retroscena sul suo passato buio e, in particolre, su uno degli episodi più bui che hanno segnato la sua vita.

Caterina Caselli: la morte del padre

La celebre cantante Caterina Caselli ha svelato per la prima volta uno degli episodi che maggiormente hanno segnato la sua vita.

La cantante ha perso suo padre, morto suicida quando lei aveva soltanto 15 anni.

“Mio padre si è tolto la vita quando avevo 15 anni. Per anni in famiglia non ne abbiamo parlato anche perché in passato i problemi di depressione non erano ben riconosciuti, eri a volte considerato “pazzo”. Ho tenuto celato questo dolore per molto tempo e grazie a Renato e al documentario mi sono sentita di svelare l’accaduto.

Ero la preferita di papà e all’inizio mi sono sentita tradita, poi ho capito molte cose anche in relazione al suo passato”, ha dichiarato la cantante.

Caterina Caselli e l’amicizia con Mina

La celebre cantante ha anche confessato che ancora oggi sentirebbe spesso Mina, sua storica e cara amica. “Con lei ci sentiamo spessissimo, è molto simpatica e ha sempre la stessa voce. L’ho conosciuta molto bene quando mio figlio era piccolo, ci frequentavamo.

Mi ricordo una volta che c’era un autore che le ha presentato un brano, lei l’ha sentito due volte poi è andata in studio e l’ha inciso. Ha una memoria musicale incredibile”, ha confessato Caterina Caselli, che oggi conserva ancora un ottimo rapporto con la cantante.

Sangiovanni a Sanremo

La Caselli ha svelato anche cosa penserebbe di Sangiovanni, uno degli artisti in cui lei ha creduto di più e che quest’anno è approdato sul palco dell’Ariston con il brano Farfalle: “Non gli ho dato consigli particolari, sa benissimo cosa fare.

Era preparato, anche se ci sono alcuni momenti difficili prima di un’esibizione così importante. Mi sono piaciuti molto i vincitori, Mahmood e Blanco, la loro versione di “Cielo in una stanza” è stata sublime. Ho apprezzato la Rappresentante di Lista, Irama, Morandi e naturalmente Elisa. In gara comunque c’erano diverse belle canzoni”.