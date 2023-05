Caterina Collovati contro Barbareschi: "Non credi alle attrici molestate? Loro potrebbero non credere a te"

Caterina Collovati ha replicato contro Luca Barbareschi che, nelle scorse ore, è balzato agli onori delle cronache per aver affermato di non credere alle attrici che avrebbero denunciato episodi di molestie ai loro danni.

Caterina Collovati contro Luca Barbareschi

Luca Barbareschi ha affermato in una sua intervista al Corriere della Sera che le donne vittime di violenza (e in particolare le attrici) avrebbero denunciato le molestie o gli abusi al solo fine di ottenere visibilità. La questione ha sollevato una bufera in rete e contro il volto tv si è espressa anche Caterina Collovati, che ha scritto: “Caro Luca Barbareschi, nello stesso modo in cui tu metti in dubbio gli abusi denunciati dalle tue colleghe attrici, così le donne potrebbero mettere in dubbio le violenze da te subite nell’infanzia”, e ancora:

“È per colpa di giudizi come i tuoi se tante donne preferiscono chiudersi nel buio dell’anima dopo il trauma, per non venire colpevolizzate e non credute. Quel tuo dire “alcune si presentano a gambe larghe” è un grave stereotipo culturale che vede la donna sempre come “provocatrice” e mai come vittima di infami approfittatori. Aiutiamo le donne ad uscire dall’incubo e non privilegiamo il punto di vista di chi quella violenza la commette”.

Nella sua intervista Luca Barbareschi ha anche parlato di quando, da bambino, avrebbe subito le violenze da parte di alcuni preti gesuiti.