Caterina Guerra si sfoga sui social (@caterina.guerra su TikTok) per i commenti ricevuti

“Non andrà mai bene, la gente avrà sempre da ridire”. L’episodio in particolare si riferisce a un commento che la tiktoker ha rivolto a se stessa in un tono di autoironia. “Far vedere il mio corpo capisco che possa essere inusuale, ma è nato per aiutare altre persone ad accettare il proprio corpo”