Caterpillar: Conte, 'governo intervenga, tutelare lavoratori contro far west'****

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Sono vicino ai 270 lavoratori della Caterpillar di Jesi che da un giorno all’altro apprendono della chiusura del loro stabilimento, senza che ci fosse alcuna crisi in atto. l Governo intervenga immediatamente. Da parte nostra alzeremo il livello della voce e dell’azione politica: acceleriamo ora, non domani, l’iter delle misure chiamate a tutelare i lavoratori da un far west di delocalizzazioni, licenziamenti e precariato.

noi tutto questo non sta bene e diciamo basta". Così il leader M5S, Giuseppe Conte, su twitter.