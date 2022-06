Catherine Deneuve riceverà il Leone d’oro alla carriera a Venezia

Venezia, 1 giu. (askanews) – Catherine Deneuve riceverà il Leone d’oro alla carriera alla prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la 79esima edizione che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre.

“È una gioia e un onore ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia, che amo e conosco da molto tempo, da quando Bella di giorno di Luis Bunuel ha ricevuto a suo tempo il Leone d’oro” ha dichiarato emozionata l’attrice francese 78enne.

Nella sua lunga carriera Deneuve ha lavorato con alcuni tra i più importanti registi e attori europei: da Luis Bunuel a François Truffaut, passando per Roman Polanski, Marco Ferreri, Marcello Mastroianni. “Una bellezza raffinata e fuori del comune hanno contribuito a farne il volto stesso del cinema d’Oltralpe, una diva senza tempo, una vera e propria icona del grande schermo”, ha detto il Direttore della Mostra Alberto Barbera.

Nel 1981 con “L’ultimo metrò” di Truffaut vinse il suo primo Cesar come migliore attrice, bissando nel 1992 con “Indocina” che gli vale anche la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista.

Tra i tanti riconoscimenti, ha ricevuto la Palma d’oro onoraria a Cannes e l’Orso d’oro alla carriera a Berlino. A Venezia nel 1998 conquistò la Coppa Volpi come miglior attrice per Place Vendome. Nel 2019 ha fatto spaventare i fan per una piccola ischemia, pochi mesi dopo era già sul set e in passerella a Cannes.