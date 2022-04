Catia, chi è la nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne? La parentela con una famosa stilista

Catia, chi è la nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne e in che modo è imparentata con una famosa stilista italiana? Tutti i dettagli.

Una nuova dama di nome Catia è entrata a far parte del cast del Trono Over di Uomini e Donne. La donna è stata protagonista della puntata di venerdì 15 aprile 2022 e ha rapidamente riscosso l’approvazione del pubblico per il suo intervento televisivo contro Biagio. Inoltre, gli utenti dei social hanno immediatamente notato la sua parentela con la stilista Elisabetta Franchi.

Sui social, infatti, sono molte le foto che ritraggono Catia insieme alla sorella mentre sono intente a lavorare nei negozi di abbigliamento legati al brand della stilista.

Catia attacca Biagio per il suo comportamento con Iolanda

Catia Franchi è diventata protagonista della puntata inserendosi nella discussione fomentata in studio dalla decisione del cavaliere Biagio di cominciare a corteggiare Laura, nella convinzione che non avrebbe più incontrato Iolanda. L’uomo, tuttavia, ha ritrovato la donna in studio e, per questo motivo, ha deciso di tornare sui suoi passi. La decisione di ricominciare a corteggiare Iolanda, tuttavia, è scaturita anche dalla volontà di Laura di interrompere la loro frequentazione.

In questo particolare contesto, si inserisce la dura critica di Catia Franchi, sorella di Elisabetta, nei confronti di Biagio. La nuova dama, infatti, ha dichiarato con asprezza: “Ma che uomo sei? Come sei messo? Vergognati, stai zitto, dovevi essere sincero!”.