Catone (Mangopay): "Marketplace più competitivi dell'e-commerce"

Roma, 15 mar. (askanews) – “L’ e-commerce è un settore chiave per il tessuto economico, parliamo di un mercato che vale 70 mld di euro, solo considerando il B2C. I marketplace coprono il 50% delle vendite. È un segmento di forte spinta per l’imprenditorialità. Stiamo osservando trend interessanti, come la propensione all’utilizzo di marketplace nell’ambito dell’economia circolare, ma anche da parte dell’ambiente B2B, uno spazio commerciale che in Italia vale ben 450 mld di euro. Ma constatiamo quanto sarebbe utile ed efficace intervenire sull’educazione digitale degli imprenditori, affinché capiscano l’utilità delle transazioni online per il loro business”, lo ha detto questa mattina Alfonso Catone, country manager Italia di Mangopay, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Il marketplace è in crescita rispetto all’e-commerce, perché in uno scenario economico legato all’inflazione permette ai consumatori di risparmiare. Il problema principale dell’e-commerce, infatti, è che le aziende faticano a guadagnare sulle vendite online. Su alcuni prodotti hanno un margine dell’1%, non è sostenibile. I marketplace, invece, lavorando con terze parti che vanno a vendere sul proprio sito, riescono ad abbassare i costi di logistica e magazzino e ad aumentare le vendite, riuscendo ad attrarre molti utenti sulla propria piattaforma”, ha aggiunto Catone.