Catricalà, Frattini: "Ricordiamo grande uomo e studioso"

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Oggi è un’occasione importante perché non ricordiamo solo un grande amico, ma uno studioso e lo possiamo fare con gli studenti che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Io ho sperimentato per primo la capacità di Catricalà di insegnare e non posso dimenticare come sono stato educato da lui ad occuparmi di questioni delicate in campo penalistico.

Uno dei primi incarichi che ci dettero insieme era quello inerente il terrorismo brigatista. Questo solo per dirvi le qualità e le caratteristiche dell’uomo e del docente che uscivano fuori sia come docente che come uomo delle istituzioni”. Così il presidente del Consiglio di Stato e Programme Leader del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Franco Frattini, nel suo intervento alla Link Campus University a Roma per il primo premio dedicato al giurista Antonio Catricalà.