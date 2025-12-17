Cattani (Farmindustria): 2025 ampiamente positivo, export +30%

Roma, 17 dic. (askanews) – “Il 2025 è stato un anno ampiamente positivo per l’industria farmaceutica: i numeri della produzione industriale, dell’occupazione, soprattutto l’export è in forte crescita, +30%, qualcosa in più a fine anno, ci fanno dire che il ruolo strategico sull’economia, ma anche a livello sociale nel Paese, è ben definito”. Così il presidente di Farmindustria Marcello Cattani in un punto stampa di fine anno con i giornalisti a Roma.

“Ora bisogna continuare a collaborare con il governo per più risorse al sistema sanitario – ha proseguito – per la valorizzazione dei farmaci, più qualità nell’outcome, avere un meccanismo più rapido di accesso e inoltre risolvere il tema del Payback”.

“Pensiamo – ha detto – che il testo unico della farmaceutica sia il veicolo strutturale per superare questo meccanismo che ha degli effetti molto forti non è sostenibili per le imprese farmaceutiche, siamo confidenti che l’azione congiunta con il governo vada nella direzione giusta per le riforme”.