Alessandro Cattelan ha detto la sua sulla gaffe commessa da Francesca Michielin a X Factor. Il conduttore ha difeso la cantante e ha chiesto al grande pubblico di riflettere sulle accuse lanciate.

Cattelan difende Michielin per la gaffe a X Factor

Qualche giorno fa, Francesca Michielin ha accolto a X Factor Colapesce e Dimartino, mettendo a segno una gaffe che per alcuni è imperdonabile. “Wow. Come è andata? Come è stato lavorare con lui?“, ha chiesto la cantante ai colleghi riferendosi all’esperienza che hanno fatto con Ivan Graziani. Quest’ultimo, però, è morto nel 1997. La Michielin è stata sommersa di critiche e Alessandro Cattelan ha deciso di dire la sua.

Le parole di Alessandro Cattelan su Francesca Michielin

Nel corso del podcast Catteland, Alessandro ha difeso Francesca, sottolineando che probabilmente la sua domanda è stata posta nel modo sbagliato. Ha dichiarato:

“Però non è il telegiornale, è un programma di intrattenimento dove si parla anche un linguaggio che non deve essere iper preciso. Si chiacchiera anche in cazz*ggio”.

Cattelan ha aggiunto che, conoscendo la Michielin, probabilmente ha voluto usare una figura retorica. Inoltre, l’errore è stato più dei telespettatori che della conduttrice di X Factor:

“Lei è stata fatta passare come l’ultima delle stupide. Questo modo di comportarsi mi fa schifo“.

Cattelan: appello ai fan per Michielin

In conclusione, Alessandro ha lanciato un appello ai fan: è sbagliato anche solo pensare che la carriera di Francesca possa essere cancellata da una stupida gaffe. Cattelan ha dichiarato: