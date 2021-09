Cattelan presenta “Da Grande”: varietà… sull’essere grandi oggi

Roma, 17 set. (askanews) – “Da Grande è… perdonatemi il termine, un varietà, perché quello è. È uno show, dove si canta, si balla, ci si diverte, ci si traveste, si recita, si fanno monologhi, ragionamenti, un po’ di interviste, ci si confronta su che cosa significa essere grande oggi, ma non solo”: così Alessandro Cattelan parla di “Da Grande, le due serate evento prodotte da Fremantl, che segnano il suo debutto da conduttore su Rai1, in onda in prima serata domenica 19 e 26 settembre, in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano.

“Gli ospiti della prima puntata, tutti in diretta, saranno Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Carlo Conti in realtà ha fatto l’attore, quindi lo abbiamo già registrato; Luca Argentero, Marco Mengoni, Elodie, il Volo e Blanco”, ha aggiunto

“Per introdurvi questa prima serata abbiamo pensato di farvi un tributo a modo nostro, intendo dire a modo mio e con il gruppo di ragazzi che lavora con me, a Nicoletta Orsomando, che mi commouve sempre perché traspare la bellezza umana di Nicoletta Orsomando.

Spero che vi piacerà, guardatelo!”, ha concluso.