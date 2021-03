Cattolica, picchia e violenta la ex fidanzata: arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Cattolica per aver violentato e picchiato l'ex fidanzata fino a romperle la mascella.

Una terribile storia di violenza arriva direttamente da Cattolica, comune in provincia di Rimini. Un uomo di 52 anni, originario della Sicilia, è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato e picchiato l’ex fidanzata fino a romperle la mascella. L’uomo era sotto l’effetto di stupefacenti.

Picchia e violenta la ex

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo di 52 anni era sotto l’effetto di stupefacenti, mentre violentava e picchiava l’ex fidanzata fino a romperle la mascella. Il 52enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali e avrebbe anche minacciato la donna. L’arresto è avvenuto dopo un’indagine partita per via della denuncia della vittima, che ad inizio marzo è andata dai carabinieri della Tenenza di Cattolica per raccontare tutti gli episodi di violenza subiti dall’ex fidanzato.

L’ultimo era avvenuto il giorno stesso della denuncia, quando la donna si è chiusa nel bagno della camera del residence dove l’ex l’aveva rinchiusa. Ad evitare il peggio solo l’intervento del portiere dello stabile.

La donna ha raccontato agli agenti di aver subito violenza in diverse occasioni. Oltre a subire percosse e violenze sessuali, era stata costretta anche ad assumere droga. Dopo la denuncia sono partite le indagini dei carabinieri, che si sono concluse con l’arresto del 52enne, in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere, richiesta da Davide Ercolani, sostituto procuratore di Rimini.

Secondo quanto scoperto dai militari, l’uomo avrebbe violentato più volte l’ex fidanzata mentre era sotto effetto di cocaina, puntandole un coltello alla gola e picchiandola fino a romperle la mascella. Secondo il gip Benedetta Vitolo, che ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto l’arresto, la detenzione era “l’unica misura idonea ad una effettiva tutela della persona offesa”.