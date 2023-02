Catturare la CO2 in acqua potrebbe essere più conveniente

Catturare la CO2 in acqua potrebbe essere più conveniente

Catturare la CO2 in acqua potrebbe essere più conveniente

(Adnkronos) - Un gruppo di ricercatori del MIT di Boston ha messo a punto una tecnica per sequestrare anidride carbonica disciolta in mari e oceani, che utilizza molta meno energia rispetto alla cattura diretta dall’aria (DAC). Gli oceani assorbono infatti circa il 35% di tutte le emissioni an...