Lo squalo tigre che ha attaccato e ucciso un turista russo nelle scorse ore sul Mar Rosso è stato prima catturato e poi abbatuto, come riferiscono media inglesi.

Abbattuto lo squalo che ha divorato Vladimir Popov

Dopo il tragico evento avvenuto qualche giorno fa alcuni abitanti della regione di Hurghada, in Egitto, hanno deciso di agire per cercare di ridurre il rischio che l’animale potesse colpire ancora: ecco dunque che l’esemplare “assassino” considerato responsabile della morte del giovane russo che si era buttato in mare per un tuffo rilassante è stato preso con una rete da pesca e subito abbattuto.

Diverse fonti estere, tra cui il The Sun, hanno riportato le immagini della cattura dello squalo presunto colpevole dell’aggressione, che è stato prima trascinato a riva con una barchetta e poi ucciso. Le riprese circolate online, non adatte agli animalisti, mostrano un gruppo di persone che inveiscono sul corpo dell’animale con un oggetto pesante, probabilmente un grosso martello.

Nel frattempo il ministero dell’Ambiente egiziano ha imposto il divieto di balneazione e di altri sport acquatici in zona per almeno due giorni, nonostante l’area fosse già da tempo considerata ad alto rischio squali.

Il giovane che si è tuffato in mare, infatti, pare avesse deciso di farsi un bagno in un’area di per sé ad alto rischio squali.