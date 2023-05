Si era nascosto all’interno di un casolare ma alla fine è stato catturato Marcu Dragos, lo stupratore della ragazza di Latina. Il 31enne romeno è accusato dell’aggressione sessuale ad una coppia di giovanissimi, lui 18 anni e lei 16. L’uomo avrebbe anche rapito la ragazza epare abusato di lei. Dragos è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina vicino a Latina Scalo.

Catturato lo stupratore della ragazza di Latina

Il giovane si trovava all’interno di una azienda abbandonata tra la stazione di Latina e il territorio di Sermoneta. Il Messaggero spiega che l’uomo ha pregressi ed ha avuto diversi problemi con la giustizia. Risulta essere stato condannato per episodi di furto e un caso di maltrattamenti ai danni di due donne. L’uomo non è censito per reati sessuali ed era nel mirino delle forze dell’ordine per il presunto stupro della ragazza di 16 anni. La minorenne sarebbe stata stuprata nella minicar dell’amico a Latina Scalo.

Il riconoscimento dalla foto segnaletica

Il 31enne era stato riconosciuto dalla vittima e dal ragazzo che era con lei attraverso una foto segnaletica. Loro in quel frangente avevano tentato la fuga e lei sarebbe stata violentata dopo che l’indagato era riuscito a raggiungerli, a sequestrare lei e a picchiare lui. L’episodio si era verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì in un’ex zuccherificio situato in via delle Industrie.