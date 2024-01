Caucus in Iowa: con maltempo e gelo al via la corsa alla Casa Bianca

Roma, 15 gen. (askanews) – “Un giorno vinceremo”, ha detto Donald Trump durante un evento elettorale a Indianola, in Iowa, appena a Sud della capitale Des Moines, dopo aver dovuto rinunciare a tre comizi nel fine settimana per il maltempo. “Vestitevi bene”, ha aggiunto. “Sfidate il tempo, uscite e salvate l’America”.

Gli elettori si avventurano a temperature sotto lo zero per dare il via alla corsa alla nomination presidenziale repubblicana con i caucus dell’Iowa, il primo importante test per verificare se l’ex presidente Usa Trump può battere i rivali Nikki Haley e Ron DeSantis. Con un vantaggio forte nei sondaggi, si prevede che vinca in maniera netta il primo voto dello Stato del Midwest.

Ma gli abitanti dello Stato potrebbero dover affrontare le condizioni più fredde dell’era moderna delle campagne elettorali presidenziali, con bufere di neve temperature previste sotto i 30 gradi.

Trump e i suoi principali rivali Haley e DeSantis sono stati costretti a cancellare le apparizioni in chiusura della campagna elettorale, con la minaccia della scarsa affluenza.