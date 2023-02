Cause perse di Sethu: testo e significato

Scopriamo insieme il testo e il significato del brano Cause perse, che sarà presentato sul palco del Teatro Ariston da Sethu, durante la nuova edizione del Festival di Sanremo.

Cause perse di Sethu: il testo

di M. De Lauri – G. De Lauri

Ed. Carosello Edizioni Musicali e Discografiche C.E.M.E.D./Starpoint International/

MB Massimo Bandinelli/E Ventures – Milano – Roma – Milano

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

Cause perse di Sethu: il significato

Un altro brano molto movimentato e veloce è quello di Sethu, uno dei sei esordienti di Sanremo Giovani. Una canzone dal testo molto intenso, resa ancora più forte dalla sua vocalità a tratti rabbiosa, sullo stile di Blanco.