Denunciato un 66enne di Moena per aver causato il mese scorso un frontale sulla statale del Passo San Pellegrino. L’uomo stava guidando ubriaco, con un tasso superiore di sei volte oltre il limite.

Causò un frontale a Passo San Pellegrino: guidava ubriaco

Un uomo di 66 anni di Moena è stato denunciato dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cavalese per aver causato un frontale sulla statale del Passo San Pellegrino. L’uomo guidava ubriaco, con un tasso di sei volte oltre il limite. Sono state ritirate 14 patenti per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri in Trentino in un solo weekend. In Valsugana sono stati in sei ad essere fermati dopo aver alzato il gomito, con valori tra l’1 e l’1,42 G/l. Tra loro una donna di 37 anni, mentre il più giovane ha 22 anni. Nella notte un ragazzo di 27 anni è stato trovato in possesso di uno spinello e per lui è scattata la denuncia. Un 28enne di Moena è stato sorpreso con dell’hashish e risultato positivo ai cannabinoidi. In Val di Fiamme sono stati in due ad essere stati denunciati per guida in stato di ebrezza. Un 55enne di Tesero aveva anche un piccolo quantitativo di hashish. A Canazei un 58enne dopo aver tamponato un’auto è risultato positivo al test.

Automobilisti irresponsabili alla guida

Anche le strade della Val di Non e la Vallagarina sono state percorse da automobilisti irresponsabili. A Cles un 54enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. A rovereto un 23enne è stato fermato con un tasso alcolemico pari a 1,46. Sono state denunciate altre due persone per aver causato incidenti guidando ubriachi. Un 49enne è stato denunciato perché era scappato dopo un incidente ed era positivo al test per l’alcol e la droga. L’uomo viaggiava anche senza patente. I carabinieri ricordano che il Codice della Strada sanziona chi si mette al volante dopo aver bevuto o fatto uso di droghe con sanzioni fino a 6000 euro, con l’arresto fino ad un anno e sospensione della patente e del veicolo nei casi più gravi.