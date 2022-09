Cavaleri (Ema): strategia Ue è ampia gamma di vaccini aggiornati

Roma, 2 set. (askanews) – L’Ema, l’autorità europea di regolamentazione dei farmaci, ha approvato i primi vaccini Covid-19 adattati alla variante Omicron di Pfizer/BioNTech e Moderna, per una campagna di richiamo quest’inverno per scongiurare una possibile nuova ondata. Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Ema ha detto che la strategia dell’Ue è quella di avere una gamma di vaccini aggiornati, in modo che gli Stati membri abbiano una varietà di opzioni per soddisfare le loro esigenze quando progettano le loro strategie di vaccinazione in vista di future varianti.