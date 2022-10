Cavallette in casa: come allontanarle con rimedi naturali

Le cavallette in casa o in giardino rappresentano un danno alle piante, ma rimedi naturali quali aglio o repellente tecnologico le allontanano.

In estate, forse per via delle alte temperature e del caldo, è possibile trovare nella propria casa degli insetti tipici della stagione. Tra questi esemplari, vi sono le cavallette che possono entrare in casa o nel giardino dalle finestre o dalle porte lasciate aperte. Qui proviamo a capire come allontanarle con i giusti rimedi naturali.

Cavallette in casa

Durante la stagione estiva o anche in autunno, complice la siccità, risulta alquanto normale trovare delle cavallette sia in casa che sul balcone, ma anche in giardino. Sono insetti simpatici e innocui di colore verde che si fanno notare per il loro stridulo e verso che emettono. Nelle notti d’estate capita di sentirle spesso.

vivono nei prati e nelle piante di cui si nutrono, per cui nelle zone di campagna è assolutamente possibile scovarle e sentirle. Se si lascia la finestra o porta aperta, è possibile che le cavallette entrino in casa. Si contraddistinguono per essere animali di colore verde dotati di 6 zampe di cui due molto lunghe in modo da fare salti alti.

Sono insetti davvero molto piccoli che possono raggiungere dimensioni fino ai 30 mm di lunghezza. In natura, oltre alla classica cavalletta verde, vi sono anche delle specie di colore marrone che sono maggiormente visibili nei prati e, quindi, in campagna. La specie marrone è molto rara, ma comunque presente.

In Italia, sebbene non sia così frequente, è possibile soprattutto nelle zone di campagna, avere delle zone invase o infestate dalle cavallette che possono costituire una minaccia per i raccolti e le piantagioni, in generale. In casa è possibile proteggersi con elementi e rimedi naturali che aiutino ad allontanarle in maniera salutare.

Cavallette in casa: cause

Tendono a vivere in ambienti e luoghi molto aridi e incolti. Se si ha un appezzamento di terra abbandonato, è probabile notare maggiormente la presenza delle cavallette non solo nella propria casa, ma anche in giardino. Si nutrono soprattutto di erba e piante, ecco perché si trovano spesso nei giardini e nelle case perché attirate dai vasi che teniamo sul balcone o davanzale.

In casa possono essere particolarmente attratte, proprio come le zanzare o vespe, da qualcosa di dolciastro. In questo caso, i vasetti ripieni di melassa e di acqua costituiscono una trappola per questi insetti. Le cavallette, proprio perché attratte da questa sostanza zuccherosa, possono entrare all’interno e rimanere.

Avere un giardino o una area verde all’esterno della propria casa comporta sicuramente la presenza di questi insetti nell’abitazione. La loro presenza può essere fastidiosa e dannosa soprattutto per le piante. Per questa ragione, è molto importante capire come fare per allontanarle e impedirne l’ingresso in casa.

Si possono creare anche dei rimedi naturali fai da te a base di aglio da spruzzare in alcune zone come il balcone o sulle piante in modo da scacciarle dalla propria casa. Basta spruzzare uno spray a base di aglio e un po’ di acqua nel giardino per fare in modo che non si avvicinino. Ci sono poi delle piante come la calendula che le tengono lontane.

