Cavo: "Indagine conoscitiva sul Made in Italy propedeutica alla legge quadro"

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "L'iniziativa di oggi, di valorizzazione e promozione dell'export delle eccellenze italiane è una prima risposta concreta a una delle esigenze riscontrate nelle oltre cento audizioni che la commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati ha condotto per quattro mesi e che hanno portato all'elaborazione dell'indagine conoscitiva sul Made in Italy, appena approvata". Con queste parole Ilaria Cavo, vicepresidente della X commissione della Camera, è intervenuta alla Farnesina alla presentazione dell’evento ‘Le giornate del Made in Italy digitale’.

“La promozione del Made in Italy per quattro giorni su una piattaforma come Amazon – ha aggiunto Cavo – è un fattore di sostegno e promozione in linea con quanto richiesto durante le audizioni dalle nostre eccellenze. Ringrazio il ministro degli Esteri Tajani per il coordinamento di questa iniziativa che vede coinvolti anche il ministero dell’Agricoltura e il Mimit. L'indagine conoscitiva portata avanti dalla nostra commissione è uno studio approfondito, ha toccato i vari settori delle nostre produzioni ed è stata recepita dal Mimit come studio propedeutico alla base della legge quadro sul Made in Italy".