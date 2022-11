Cayderlier vince la Route du Rhum: "Il mio sogno da bambino"

Milano, 16 nov. (askanews) - Charles Caudrelier ha vinto la Route du Rhum che sognava da bambino stabilendo anche il record della celebra regata transatlantica in solitaria. Lo skipper bretone con il trimarano Maxi Edmond de Rothschild ha chiuso la gara in 6 giorni e 19 ore e 47 minuti, migliorand...

Milano, 16 nov. (askanews) – Charles Caudrelier ha vinto la Route du Rhum che sognava da bambino stabilendo anche il record della celebra regata transatlantica in solitaria. Lo skipper bretone con il trimarano Maxi Edmond de Rothschild ha chiuso la gara in 6 giorni e 19 ore e 47 minuti, migliorando il primato di 20 ore.

“È il sogno di un bambino quello che ho realizzato. Per tutta la mia squadra, è stato un progetto per quattro anni per vincere questa Route du Rhum, da quando esiste la barca, è stata fatta per questo”, ha dichiarato.