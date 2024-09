Cda Rai, Boschi: "Non partecipiamo al voto, per noi linea di Schlein"

Cda Rai, Boschi: "Non partecipiamo al voto, per noi linea di Schlein"

Roma, 26 set. (askanews) - "Noi abbiamo condiviso la linea di Elly Schlein e quindi non parteciperemo al voto, come non partecipa al voto il Pd. Se anche il M5S avesse tenuto la stessa linea, oggi la maggioranza sarebbe in difficoltà. Invece il M5S ha preferito fare accordi con il centrodestra per ...