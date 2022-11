Cdm, approvata la Nadef. Meloni: “30 miliardi per affrontare crisi energetica”

Dall'approvazione della Nadef alle risorse destinate al caro energia... sono diverse le novità annunciate dal Governo Meloni.

Sono diverse le misure che sono state annunciate in seguito al nuovo consiglio dei Ministri che è durato circa due ore. Tra queste c’è l’approvazione della Nadef. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa ha anche annunciato: “Per quanto riguarda il 2023 l’indebitamento programmatico al 4,5% che poi va a scendere nel 2025.

E questo ci consente di liberare altri 22-23 miliardi per affrontare il caro energia. Di fatto individuiamo risorse per oltre 30 mld di euro per affrontare la’emergenza energetica”.