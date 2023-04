Cdm, deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Scilla

Il Cdm ha stabilito lo scioglimento del consiglio comunale di Scilla a seguito della scoperta di accertati condizionamenti provenienti dagli ambienti della criminalità organizzata. La proposta è stata presentata dal titolare del Viminale, Matteo Piantedosi.

Su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, alla luce degli accertati condizionamenti esercitati dalla criminalità organizzata sull’organo politico.

La gestione del Comune è stata affidata a una commissione straordinaria che rimarrà in vigore per 18 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La notizia è stata comunicata da Palazzo Chigi tramite la diffusione di una nota ufficiale

Le principali iniziative approvate dal Consiglio dei Ministri

A margine del Cdm, è stato anche riferito che il Governo ha confermato le assunzioni per Pubblica Amministrazione. Il decreto legge per oltre tremila assunzioni nella PA prevede he 2.100 posti di lavoro siano riservati alle forze dell’ordine “per rafforzare la sicurezza dei cittadini”, ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Approvato, poi, anche il decreto legge voluto dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, volto a istituire una cabina di regia sulla siccità. La cabina di regia sarà guidata da Matteo Salvini, stando alla delega del premier. “Affrontiamo questo problema in modo strutturale prima che diventi un’emergenza”, ha detto Meloni.