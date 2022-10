In occasione del Cdm, il Governo Meloni ha indicato i nomi degli 8 viceministri e dei 31 sottosegretari che completeranno la squadra dell’esecutivo.

In Cdm, il Governo Meloni ha nominato otto viceministri e trentuno sottosegretari: il giuramento è atteso per il prossimo 2 novembre.

Cdm, il Governo Meloni nomina 8 viceministri e 31 sottosegretari: il messaggio del premier

Nel corso del Consiglio dei ministri che si è tenuto nella giornata di lunedì 31 ottobre, il Governo Meloni ha definito a tutto tondo la squadra dell’esecutivo, nominando otto viceministri e trentuno sottosegretari.

“Buongiorno a tutti! Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri”, ha scritto sui suoi canali social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi agli eletti di Fratelli d’Italia. “Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi”, ha aggiunto.

Inoltre, il premier ha comunicato la data in cui i viceministri e i sottosegretari giureranno dando ufficialmente avvio agli incarichi ricevuti. “Il giuramento dei sottosegretari sarà il 2 novembre e qui mi divertirò a leggere i giornali, ma abbiamo bisogno di fare in fretta”, ha detto Meloni. Ha anche spiegato che, in occasione del Cdm convocato per il prossimo 4 novembre, verrà attribuita la delega agli otto sottosegretari che diventeranno viceministri.

I viceministri e i sottosegretari indicati dal Governo Meloni

I viceministri

Nello specifico, gli otto segretari ai quali si è deciso di assegnare la delega di viceministro nell’immediato futuro sono:

Esteri : Edmondo Cirielli (FdI);

: Edmondo Cirielli (FdI); Giustizia : Francesco Paolo Sisto (Fi);

: Francesco Paolo Sisto (Fi); Mef : Maurizio Leo (FdI);

: Maurizio Leo (FdI); Mise : Valentino Valentini (Fi);

: Valentino Valentini (Fi); Ambiente : Vannia Gava (Lega);

: Vannia Gava (Lega); Infrastrutture e Trasporti : Galeazzo Bignami (FdI) ed Edoardo Rixi (Lega);

: Galeazzo Bignami (FdI) ed Edoardo Rixi (Lega); Lavoro e politiche sociali: Maria Teresa Bellucci (FdI).

I sottosegretari

Per quanto riguarda i trentuno sottosegretari, invece, sono stati nominati: