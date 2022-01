Cdm approva all’unanimità il nuovo Decreto Covid: obbligo vaccinale esteso agli over 50

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il nuovo Decreto Covid con il quale l’obbligo vaccinale è stato esteso agli over 50.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il nuovo Decreto Covid che prevede misure come l’estensione dell’obbligo vaccinale agli over 50. Tra le misure principali poste all’attenzione del Cdm, figurano l’introduzione del Super Green Pass al lavoro, dell’obbligo vaccinale per gli over 50, le disposizioni relative al rientro a scuola e la circolare sullo smart working.

Cdm approva all’unanimità il nuovo Decreto Covid: l’opposizione della Lega al Super Green Pass per i servizi

Il Cdm ha approvato all’unanimità il nuovo Decreto Covid che tratta questioni cruciali come il Super Green Pass al lavoro, l’estensione dell’obbligo vaccinale agli over 50, lo smart working e il rientro a scuola. Simili temi erano già stati affrontati durante la Cabina di regia e sono stati successivamente sottoposti all’attenzione del Cdm.

Al termine della riunione, è stata comunicata non solo l’approvazione del nuovo Decreto Covid e la conferma dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50 ma è stato anche riferito che nel testo del provvedimento è stata eliminata l’estensione del Super Green Pass (rilasciato esclusivamente ai soggetti vaccinati o guariti dal Covid) per consentire l’accesso a negozi e servizi.

L’estensione del Super Green Pass a negozi e servizi, infatti, ha incontrato la ferrea opposizione della Lega, secondo quanto rivelato da fonti della maggioranza.

Durante il Cdm, tuttavia, è stata raggiunta una mediazione al termine della quale è stato stabilito che sarà sufficiente il Green Pass Base (che si ottiene anche con il tampone) per accedere a negozi e servizi.

Cdm approva all’unanimità il nuovo Decreto Covid, la nota del premier Draghi

In seguito alla conclusione del Cdm, il premier Mario Draghi ha rilasciato una nota ufficiale con la quale ha riferito che i provvedimenti approvati con il nuovo Decreto Covid “vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche”.

Il Presidente del Consiglio, inoltre, ha anche dichiarato: “Vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo. Interveniamo in particolare sulle classi di età che sono più a rischiodi ospedalizzazione per ridurre la pressione sugli ospedali e salvare vite”.