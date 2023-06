Cdp, la sostenibilità è strategica: nel 2023 nuova finanza Esg

Roma, 12 giu. (askanews) – La sostenibilità sta diventando sempre di più per il mondo della finanza un elemento strategico. La raccolta di capitali sui mercati e il loro impiego devono rispondere a specifici target ambientali, sociali e di governance. In questo contesto, Cassa depositi e prestiti ha mosso i primi passi da svariati anni ormai. Già nel 2017, primo in Italia ed Europa, il gruppo Cdp ha lanciato ad esempio la prima emissione Social destinata al finanziamento di aree colpite da eventi sismici. E le novità in materia di sostenibilità non sono mancate neppure già all’inizio di quest’anno come spiega Manuela Carra, responsabile Finanza di Cdp.

“Nel 2023 è continuato l’impegno di Cassa depositi e prestiti per lo sviluppo sostenibile del paese che è un impegno connaturato nella nostra mission ed è stato rafforzato ulteriormente e anche quest’anno. Abbiamo emesso a febbraio il primo Green Bond per un importo pari a 500 milioni e questi 500 milioni sono destinati prevalentemente a investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e idrico e della mobilità sostenibile. Per Cassa è stato uno dei debutti di quest’anno perché la prima volta che metteva Green Bond anche se nel mondo della sostenibilità è presente già da svariati anni, già dal 2017”.

Infatti ciò si è riflesso, dal punto di vista della raccolta sul mercato dei capitali, nel lancio di 9 emissioni obbligazionarie Esg, 6 Social, 2 Sustainability, 1 Green, per un totale di 6 miliardi di euro, cioè ben oltre un terzo del programma di emissioni da 15 miliardi di euro avviato nel 2015, con oltre 350 investitori coinvolti.

Nel 2023 poi oltre al primo Green Bond Cdp ha debuttato in un altro settore, spiega Carra.

“Quest’anno questo non è stato il primo debutto ne abbiamo fatto uno ulteriore sempre per cercare di ampliare il più possibile la gamma degli strumenti finanziari legati alla sostenibilità e quindi abbiamo rinnovato quello che è il nostro programma di Commercial papers, sono delle emissioni di obbligazionarie a breve termine con cui Cdp si finanzia. Ecco quest’anno questo programma è stato rinnovato ed è stato anche questo legato a elementi di sostenibilità quindi a un cosiddetto label Esg e che verrà mantenuto fintanto che Cassa riuscirà a mantenere un livello minimo di rating Esg”.

La sostenibilità diventa così un canale per potenziare da parte di Cassa depositi e presiti la raccolta su mercato dei capitali, un’area in espansione che si affianca alla modalità tradizionale di raccolta che è quella del risparmio postale.

“Già nel 2022 Cassa depositi e prestiti ha confermato il proprio ruolo chiave nello sviluppo sostenibile del Paese e soprattutto grazie alla gestione responsabile del capitale finanziario che ci porta ad investire in tutta una serie di progetti che siano concreti e capaci di generare valore per la collettività e che cosa vuol dire gestione responsabile noi siamo responsabili perché, perché da una parte raccogliamo il risparmio di 27 milioni di famiglie italiane quindi dal lato diciamo del nostro funding la posta più importante e storica, se vogliamo, proprio quella della raccolta postale di risparmio postale che nel 2022 rappresentato da uno stock di 281 miliardi di euro costante rispetto al 2021. Dall’altra parte però noi ci finanziamo anche appunto sui mercati. Proprio grazie alla raccolta di queste risorse che Cassa è riuscita ad impegnare più di 30 miliardi a supporto del Paese e con questi 30 miliardi ha attivato investimenti totali per 80 miliardi effetto leva di 2,6 volte”.