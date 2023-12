Cdp: ottiene la Certificazione per la parità di genere

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Una certificazione a conferma dell’impegno per un ambiente di lavoro sempre più attento all’equità e all’inclusione. È l’attestato per la parità di genere Uni/PdR 125:2022 (al momento l’unico standard nazionale in ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – Una certificazione a conferma dell’impegno per un ambiente di lavoro sempre più attento all’equità e all’inclusione. È l’attestato per la parità di genere Uni/PdR 125:2022 (al momento l’unico standard nazionale in materia) ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti: un riconoscimento che si inserisce nella più ampia strategia della società a favore di diversità, equità e inclusione (De&I). Lo comunica una nota. La certificazione è stata rilasciata dall’ente Bureau Veritas Italia sulla base di un audit che ha preso in considerazione specifici indicatori in relazione a sei macro-aree di valutazione quali cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la certificazione ha riconosciuto in particolare l’elevato interesse e l’impegno assunto sulle tematiche DE&I dal Piano Strategico 2022-2024, nonché la diffusa disponibilità dell’istituzione ad accogliere e sostenere attivamente programmi di cambiamento culturale su tali tematiche. L’ente certificatore ha inoltre valutato positivamente le grandi opportunità derivanti dal ruolo istituzionale di Cdp nel generare un impatto significativo, grazie al suo effetto moltiplicatore sul sistema.

“L’ottenimento di questa certificazione sostanzia il percorso intrapreso per costruire un ambiente lavorativo sempre più attento a rispettare e includere le diversità di qualsiasi tipo, sia internamente che esternamente”, ha dichiarato Maurizio Di Fonzo, Direttore Persone e Organizzazione Cdp. “Siamo infatti consapevoli che al fine di favorire una crescita sostenibile sia fondamentale sviluppare le potenzialità di ciascuna persona, valorizzando le diversità, con l’obiettivo di generare impatto positivo. Per fare questo continueremo a lavorare sulla nostra cultura aziendale e su un sistema di governance sempre più attento a queste tematiche”.