Cdp rafforza il sostegno ai Comuni tra Pnrr e consulenza tecnica

Bologna, 13 nov. (askanews) – Non una semplice formalità, ma la conferma di un legame storico che si rafforza di fronte alle grandi sfide che i sindaci italiani sono chiamati ad affrontare. Così il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, alla cerimonia di apertura dell’Assemblea di Anci a Bologna, ribadisce il sostegno ai Comuni italiani.

“Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nei confronti di Anci e delle municipalità – spiega il presidente Giovanni Gorno Tempini – è assolutamente fondamentale, non tanto e non solo per l’attività tradizionale di cassa che è quella dei finanziamenti, quanto per l’accompagnamento nell’identificazione, nella programmazione, nell’esecuzione di progettualità”.

Il sostegno è rivolto sia ai grandi sia ai piccoli comuni. E proprio la tutela dei centri più distanti dai grandi nodi infrastrutturali è stata al centro dell’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che li ha definiti un patrimonio ambientale, culturale, sociale, economico, irrinunciabile per l’Italia. “La presenza di Cassa Depositi e Prestiti ad Anci, che ormai è una tradizione – prosegue il presidente – sottolinea ancora una volta il legame che unisce Cdp alla realtà delle municipalità italiane”.

Tra le progettualità più rilevanti, si distingue il lavoro sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche su questo punto il Capo dello Stato è stato chiaro a Bologna, sottolineando che i risultati che l’Anci presenta per le prestazioni fornite nell’attuazione del Pnrr costituiscono una buona notizia per tutti. “Il Pnrr – secondo Gorno Tempini – rappresenta un momento di straordinaria importanza come esperienza. La necessità in tempi rapidi di pensare a cosa fare, a come fare e le competenze della Cassa Depositi e Prestiti si sono dimostrate molto importanti e molto rilevanti per aiutare tutte le amministrazioni in questo senso”.

Da poco Cdp e Anci hanno siglato un Protocollo d’Intesa, una piattaforma strategica volta a sostenere la competitività dei territori che valorizza i Comuni come principali investitori pubblici. L’obiettivo è assicurare che i piccoli Comuni siano messi nelle condizioni di essere un motore di vitalità e di ripartenza, come auspicato dal Presidente Mattarella.