Roma, 11 feb. (askanews) – Diverse decine di veicoli lasciano Bondues, nel nord della Francia, per unirsi al Convoi de la liberté, sull’onda del movimento di protesta dei camionisti in Canada. Secondo France Presse, sono migliaia gli automobilisti francesi da tutto il paese diretti a Parigi per protestare contro il pass vaccinale e le altre restrizioni sanitarie, nonostante il divieto imposto dalla prefettura.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)