C'è Posta Per Te: il messaggio di Tiziano Ferro dedicato a Maria De Filippi

Tiziano Ferro è stato ospiti alla prima puntata di C’è Posta per Te mandata in onda dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Il cantante si è commosso fino alle lacrime.

C’è Posta per Te: Tiziano Ferro commosso

La puntata di C’è Posta per Te con ospite Tiziano Ferro è stata registrata poco tempo prima che scomparisse il marito della conduttrice Maria De Filippi, Maurizio Costanzo, e pertanto ovviamente non sono stati fatti riferimenti al celebre conduttore e giornalista nel corso dell’episodio. L’artista è stato ospite dello show su desiderio di un padre di nome Massimo, che ha deciso di sorprendere le figlie con la presenza del loro artista preferito. Dopo il loro messaggio e le parole di scuse del padre nei confronti delle ragazze, il cantante si è commosso fino alle lacrime e ha detto:

“Io non mi posso permettere di parlare della vostra storia perché è troppo preziosa e bella, ma non importa quanto si cade, la risalita fa molto più rumore. Ce ne vorrebbero di più di genitori come Massimo che hanno voglia di parlare. (…)Sono momenti molto belli, anche per chi è diventato papà da poco. Oddio perché piango, ora mi ammazzo. Dobbiamo dirci che ci vogliamo bene. Tante famiglie italiane devono ricordarselo. Anche io da papà prenderò spunto”.

Il messaggio per Maria De Filippi

Poco prima che andasse in onda la puntata di C’è Posta per Te, Tiziano Ferro ha dedicato un commovente messaggio all’amica Maria De Filippi e sui social ha scritto: “Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte. Ci vediamo stasera”.