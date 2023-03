C'è posta per te: la storia di Massimo e delle due figlie

Il cantante è stato presente in puntata per accompagnare la storia di un regalo speciale

Fra le tante, emozionanti storie andate in scena ieri sera su Canale 5 a C’è posta per te c’è stato spazio anche per quella di Massimo, un padre di famiglia che dopo un periodo difficile ha deciso di invitare le sue due figle per fare loro un regalo davvero molto speciale.

La storia di Massimo e le sue due figlie

Federica e Antonella entrano in studio con la busta chiusa e sentono, all’improvviso, un fischio. Capiscono immediatamente che a chiamarle è stato il padre, il cui fischio è diventato un segno distintivo in occasione dei loro saggi di danza, come gesto di affetto e di supporto. Quando la busta si apre, il genitore Massimo inizia a raccontare la loro storia, scoppiando in lacrime parlando della moglie e madre delle due figlie, scomparsa prematuramente.

“Da quando mamma non c’è più metà del mio cuore se n’è andato con lei. Però vi giuro che l’altra metà del mio cuore è per voi due” racconta Massimo, riuscendo a malapena a trattenere le lacrime. A questo punto dal pubblico viene chiamata l’adorata zia delle ragazze, Monica, che si avvicina a loro teneramente dicendo: “Avete perso una madre meravigliosa, io ho perso mia sorella. Sono fiera e orgogliosa di quello che siete diventate, lo sarebbe anche vostra madre”.



La sorpresa di Tiziano Ferro

Questa, come tante altre della storia della trasmissione, è stata la storia di un regalo. Il papà Massimo ha infatti deciso di donare alle due figlie un incontro speciale con Tiziano Ferro, uno dei loro cantanti preferiti.

Tiziano Ferro ha quindi regalato alle due un biglietto per una crociera ed un invito al suo concerto di Napoli, permettendosi anche di rivolgersi a loro con una toccante frase di incoraggiamento:

Non importa quanto si cade la risalita è molto più importante fa molto più rumore, quindi il fatto che il papà abbia voglia di parlare di qualcosa, penso sia un grande privilegio, io quando l’ho salutato prima di salire sul palco gli ho detto che ce ne vorrebbero più di genitori che hanno voglia di parlare.