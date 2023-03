C'è posta per te: le anticipazioni dell'ultima puntata, grandi ospiti

Maria De Filippi ha deciso di invitare in studio dove ospiti davvero eccellenti

Andrà in onda questa sera, sabato 11 marzo, su Canale 5 l’ultima puntata di questa stagione di C’è posta per te, l’amatissima trasmissione di Maria De Filippi che a partire dalla prossima settimana sarà sostituita dal serale di Amici 22.

Per l’occasione la conduttrice ha deciso di regalare al pubblico una serata ricca di emozioni e, soprattutto, di grandi ospiti. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere.

C’è posta per te: gli ospiti dell’ultima puntata della stagione 2023

Sappiamo che anche per questa puntata assisteremo almeno a due storie di regali, quelle che spesso fanno commuovere di più il pubblico da casa.

Ci sarà infatti l’invio di due distinte buste che vedranno la partecipazione di due importanti personaggi del mondo dello spettacolo.

Nell’episodio in onda stasera su Canale 5 ci sarà dunque l’amato conduttore di Caduta Libera Gerry Scotti; il secondo grande ospite di questa puntata di C’è posta per te sarà Marco Mengoni, che di recente ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con il brano Due Vite.

Come sempre anche stavolta i telespettatori assisteranno alle storie di persone comuni che hanno chiamato amici e parenti per rendere loro omaggio oppure per ricongiugersi dopo dissapori e litigi personali. Quali saranno queste storie nel dettaglio lo scopriremo stasera, a partire dalle ore 21:10 circa su Canale 5.