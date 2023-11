Cecchettin: Andreuzza (Lega), 'dolore per tutta una comunità'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Ieri il ritrovamento del corpo della giovane Giulia e oggi l’arresto del suo presunto assassino. È un momento di grande dolore per tutta la nostra comunità che con sgomento e apprensione sta vivendo una tragica vicenda che tutti si auguravano no...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Ieri il ritrovamento del corpo della giovane Giulia e oggi l’arresto del suo presunto assassino. È un momento di grande dolore per tutta la nostra comunità che con sgomento e apprensione sta vivendo una tragica vicenda che tutti si auguravano non finisse così. Questo ennesimo dramma ci impone una seria riflessione su un fenomeno che non accenna a diminuire e che spezza le vite anche di giovani innocenti. Solidarietà e vicinanza alla famiglia, una preghiera per la piccola Giulia”. Lo dichiara la deputata veneta della Lega Giorgia Andreuzza.