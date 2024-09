Cecchettin: Comune Vigonovo si costituirà parte civile in processo Turetta

Milano, 21 set. (Adnkronos) – Il Comune di Vigonovo chiederà di essere parte civile nel processo che vede alla sbarra Filippo Turetta accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, residente nel piccolo comune in provincia di Padova, uccisa a coltellate lo scorso 11 novembre. "Il Comune di Vigonovo ha già deliberato e incaricato un legale che sta lavorando a questo fascicolo, per la prospettiva della costituzione in giudizio da parte dell’Ente. Certamente ogni tipo di considerazione verrà devoluta alla Corte che è la sede più opportuna e che ne valuterà ogni aspetto" spiega all'Adnkronos il sindaco Luca Martello. Lunedì 23 settembre saranno i giudici della corte d'Assise di Venezia, nel corso della prima udienza, a decidere se ammettere – e dunque riconoscere il danno d'immagine – il Comune come parte civile.