Cecchettin: Fi, a 'Etna 23' un minuto di silenzio per ricordare la studentessa uccisa

Cecchettin: Fi, a 'Etna 23' un minuto di silenzio per ricordare la ...

Cecchettin: Fi, a 'Etna 23' un minuto di silenzio per ricordare la ...

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) - Un minuto di silenzio alla convention 'Etna 23' di Forza Italia in corso a Taormina. Alla notizia del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa e ritrovata oggi nel lago di Barcis, la sala dell'Hotel Capotaormina si è alz...

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) – Un minuto di silenzio alla convention 'Etna 23' di Forza Italia in corso a Taormina. Alla notizia del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa e ritrovata oggi nel lago di Barcis, la sala dell'Hotel Capotaormina si è alzata in piedi per ricordare la ragazza.