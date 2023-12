Cecchettin: papà in Comune, sindaco Vigonovo 'continueremo a stargli accanto'

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Gino Cecchettin, papà di Giulia la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha fatto una breve visita in Municipio stamattina a Vigonovo per esprimere la sua gratitudine verso chi l’ha aiutato in quest’ultimo difficile e drammatico mese. ...

Milano, 11 dic. (Adnkronos) – Gino Cecchettin, papà di Giulia la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha fatto una breve visita in Municipio stamattina a Vigonovo per esprimere la sua gratitudine verso chi l’ha aiutato in quest’ultimo difficile e drammatico mese. Presenti i dipendenti del Comune, assessori e consiglieri. Lo rende noto il Comune in provincia di Venezia.

"Cecchettin ha voluto esprimere personalmente il proprio grazie alla nostra Amministrazione comunale, ai dipendenti e idealmente a tutta la comunità di Vigonovo per l’affetto che ha dimostrato a lui e alla sua famiglia", afferma il sindaco Luca Martello.

"In questo mese ci siamo impegnati per renderci utili per poter essere di aiuto nelle varie fasi della vicenda che ha coinvolto la sua famiglia. Noi lo ringraziamo per la sua testimonianza in particolare per il discorso durante il funerale di Giulia che ci invita a non concedere spazio all'odio e alla rabbia. Continueremo come Comune ad appoggiarlo nelle sue iniziative volte a promuovere una cultura di rispetto e di particolare attenzione verso le donne" conclude il primo cittadino.