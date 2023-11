Cecchettin: Renzi, 'non ci sono parole ma rimane la rabbia, spieghiamo ai figli maschi l'amore'

Roma, 18 nov (Adnkronos) - "Non ci sono parole possibili o credibili per Giulia. Aveva 22 anni, la tesi di laurea pronta, una vita davanti. Ora c’è solo il dolore e la vicinanza alla famiglia. Ma rimane la rabbia per non aver impedito l’ennesimo femminicidio: la società...

Roma, 18 nov (Adnkronos) – "Non ci sono parole possibili o credibili per Giulia. Aveva 22 anni, la tesi di laurea pronta, una vita davanti. Ora c’è solo il dolore e la vicinanza alla famiglia. Ma rimane la rabbia per non aver impedito l’ennesimo femminicidio: la società cambierà solo se per primi noi uomini spiegheremo ai nostri figli, maschi, che l’amore non è mai possesso, non è mai violenza, non è mai ossessione". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.