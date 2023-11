Cecchettin: Valente, 'Salvini eviti inutili dichiarazioni ferocia'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Il ministro Salvini ha chiarito bene come la pensa, semmai ce ne fosse stato bisogno: il suo personale senso della giustizia si confonde con la legge del taglione. E da questa granitica certezza lui soffia sul fuoco del dolore e della rabbia, legittimi e umani in u...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Il ministro Salvini ha chiarito bene come la pensa, semmai ce ne fosse stato bisogno: il suo personale senso della giustizia si confonde con la legge del taglione. E da questa granitica certezza lui soffia sul fuoco del dolore e della rabbia, legittimi e umani in un momento come questo, pensando di racimolare consenso. È un gioco meschino e indegno del ruolo e della responsabilità istituzionale che il ministro e vicepremier ricopre”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente.

“Nell’atroce femminicidio di Giulia -prosegue Valente- la dinamica degli eventi è fin troppo chiara, così come chi è la vittima e chi il carnefice. Ma in uno Stato di diritto colpevolezza e pena si determinano nel corso di un processo. Proprio per questo, per rispetto di Giulia e dei suoi famigliari, e in particolare della sorella Elena e del papà, che in queste ore per loro così dolorose stanno persino parlando un linguaggio di speranza, Salvini -come chiunque speri di lucrare facile consenso sul dolore degli altri- avrebbe fatto bene a risparmiarci le sue inutili dichiarazioni di ferocia. Bisogna cambiare proprio questa cultura machista. Chi commette un femminicidio non è un malato, ma un individuo che agisce in una cultura patriarcale di possesso e sopraffazione dell’uomo sulla donna”.