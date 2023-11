Cecchettin: Zangrillo, 'non bastano interventi legislativi ma serve sforzo culturale'**

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) - "Credo che temi come quello della violenza sulle donne non si possono risolvere soltanto pensando a interventi di tipo legislativo ma dobbiamo fare un grande sforzo dal punto di vista culturale per insegnare ai nostri giovani il rispetto delle donne, per insegnar...

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) – "Credo che temi come quello della violenza sulle donne non si possono risolvere soltanto pensando a interventi di tipo legislativo ma dobbiamo fare un grande sforzo dal punto di vista culturale per insegnare ai nostri giovani il rispetto delle donne, per insegnare la necessitò di non considerare mai la violenza come una soluzione ai problemi delle persone". Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, parlando a Taormina (Messina), a margine della convention di Fi, del ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dall'ex fidanzato. "E' un tema importante che non si può risolvere in un battito di ciglia ma dobbiamo impegnarci tutti – dice – perché evidentemente tutto quello che abbiamo fatto finora non è sufficiente".