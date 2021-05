Cecchi Paone contro Paola Ferrari: “Guai a chi mi tocca Diletta Leotta”

Alessandro Cecchi Paone ha preso le difese di Diletta Leotta dopo l'attacco frontale di Paola Ferrari contro la conduttrice.

Alessandro Cecchi Paone e Diletta Leotta

“Guai a chi mi tocca Diletta Leotta: trovo che sia una bravissima conduttrice, oltre che bella, ovviamente. Le sue capacità professionali sono indiscutibili, per questo auguro al volto di DAZN il meglio. E sono sicuro che riuscirà a ottenerlo”, ha affermato il celebre conduttore dopo che tra le due giornaliste è scoppiata la faida. In particolare Paola Ferrari aveva affermato di trovare Diletta Leotta una bellezza alla stregua di Belen Rodriguez ma non certo una giornalista di particolare talento: “Diletta Leotta? Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare.

Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen…”

Il silenzio di Diletta Leotta

Per il momento Diletta Leotta non ha replicato contro Paola Ferrari né ha mostrato apprezzamento per quanto riguarda la “difesa” da parte di Alessandro Cecchi Paone.

Di recente la conduttrice ha avuto il suo bel da fare a causa dei rumor in merito alla sua love story con Can Yaman e al suo presunto flirt con Ryan Friedkin (che poi si è scoperto esserci stato sul serio, lo scorso dicembre).

Diletta Leotta: la storia d’amore

Da alcuni mesi Diletta Leotta avrebbe iniziato a frequentare l’attore turco Can Yaman con cui ha promesso che prima o poi convolerà a nozze. In tanti hanno creduto che la relazione tra i due fosse una mera “operazione pubblicitaria” e ben presto si sono avvicendati numerosi rumor riguardanti la storia d’amore tra i due. Diletta Leotta ha precisato che la storia d’amore sarebbe reale e ha più volte smentito le voci in circolazione. Fin dall’inizio della loro liaison lei e Can Yaman hanno mantenuto la relazione sotto il massimo riserbo, e in molti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.