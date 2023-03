Cecchi Paone senza freni: "Del mio fidanzato mi piace il c**o"

Alessandro Cecchi Paone sarà uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi insieme al fidanzato 26enne Simone e, a proposito della sua dolce metà, il conduttore si è lasciato sfuggire alcune confessioni bollenti.

Alessandro Cecchi Paone: le confessioni sul fidanzato

Da quasi un anno Alessandro Cecchi Paone fa coppia fissa con un ragazzo di 34 anni più giovane di lui, Simone Antolini, e in vista della loro partecipazione all’Isola dei Famosi il conduttore ha svelato alcuni retroscena osé sul loro rapporto.

“Di Simone mi piace il c*lo, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla pa***ra al piacere del c**o. Il vero cambiamento è il piacere del c*lo maschile. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì”, ha affermato, e anche aggiunto che lui e il fidanzato starebbero pensando di sposarsi.

A quanto pare la differenza d’età non ha rappresentato alcun tipo di problema tra i due e infatti Cecchi Paone ha ammesso che proprio all’Isola dei Famosi lui e il fidanzato festeggeranno il loro primo anno d’amore insieme. I fan sono in trepidante attesa di sapere come se la caveranno i due in Honduras insieme agli altri concorrenti del reality show.